Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, está relutante em contar com Cristiano Ronaldo para a nova temporada. A imprensa inglesa noticiou este domingo que o alemão teme que o avançado português desestabilize o balneário dos ‘blues’.Apesar da contratação de CR7 ser um aliciante para Todd Boehly, o novo dono do clube inglês, devido ao retorno financeiro que traria ao Chelsea, a última palavra para a sua contratação será sempre de Tuchel.O treinador alemão tem dúvidas se Cristiano Ronaldo encaixaria na equipa londrina.