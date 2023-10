Tudo aponta para a saída de Taremi do FC Porto, que poderá ocorrer já em janeiro. Rahman Rezaei, adjunto do selecionador do Irão, revelou, em entrevista ao portal ‘Sportitalia’, o teor de uma conversa com o avançado de 31 anos que é um forte indicador. “Conversámos sobre isso. Taremi sente que é o momento certo para mudar, para dar mais um salto para uma grande equipa.









