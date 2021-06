Turco Cuneyt Çakir vai dirigir encontro de estreia de Portugal no Euro 2020

O turco Cuneyt Çakir foi designado para dirigir o encontro de estreia de Portugal no Euro2020, diante da Hungria, em Budapeste, referente ao grupo F, tal como já tinha acontecido em 2016, revelou hoje a UEFA.

Cuneyt Çakir, de 44 anos, é o árbitro dos 18 elegidos para o torneio que mais jogos contabiliza em campeonatos da Europa (seis), três em cada uma das duas edições anteriores, sendo que em ambas dirigiu partidas da seleção portuguesa.

Em França, no Euro2016, no qual Portugal se sagrou campeão europeu pela primeira vez na sua história, Çakir, internacional desde 2006, esteve presente no empate com a Islândia (1-1), igualmente na ronda inaugural da fase de grupos, em Saint-Étienne.