A ida de Trubin à seleção da Ucrânia não correu como Roger Schmidt esperava. O técnico do Benfica tinha a expectativa de que o guarda-redes fosse titular nos dois jogos pelo seu país para ganhar ritmo e depois ser lançado no onze inicial das águias.



Habitual aposta na seleção ucraniana (foi-o até chegar ao Benfica no passado mês), Trubin esteve no banco nos jogos de qualificação para o Euro 2024 diante de Inglaterra e Itália.









Ver comentários