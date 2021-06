Uma Ucrânia mais competente derrotou a Suécia por 2-1, com o golo da vitória a ser conseguido já na compensação do prolongamento, e segue para os ‘quartos’. Sábado, às 20h00, defronta a Inglaterra em Roma.









Entrou mais consistente a Suécia, mas a primeira oportunidade aconteceu aos 11’ e para a Ucrânia, com um remate de Yaremchuk. Os adeptos vibraram aos 27’ com o primeiro golo, para a seleção de Shevchenko, com Zinchenko a rematar ao ângulo superior direito, após assistência de trivela de Yarmolenko. Estava aberto o marcador, que se manteve até aos 43’, quando um remate de Forsberg, jogador do Leipzig, sofreu um desvio em Zabarnyi e bateu Bushchan.

A segunda parte começou com a Ucrânia a melhorar e em dois minutos, aos 55’ e 56’, os postes das duas balizas impediram os golos, primeiro com um remate de Sydorchuk, logo depois com o agitador Forsberg, o melhor em campo, a acertar no ferro. Voltou a repetir a graça aos 69’, com um fantástico remate à trave. O golo da vitória surgiu aos 120+1’, com Dovbyk a faturar de cabeça no coração da área. A Suécia estava a jogar com menos um desde os 99’, após expulsão de Danielson.