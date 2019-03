Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

UEFA abre inquérito contra Montenegro por comportamento racista dos adeptos

Caso será analisado pela Comissão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA em 16 de maio.

A UEFA instaurou hoje um inquérito disciplinar a Montenegro, por comportamento racista dos adeptos durante o jogo de qualificação para o Euro2020 de futebol, frente à Inglaterra, que se impôs por 5-1, em Podgorica.



O avançado inglês Raheem Sterling, autor do quinto golo da seleção inglesa, acusou os adeptos montenegrinos de terem entoado cânticos racistas contra o colega de equipa Danny Rose, na sequência de um desentendimento entre Aleksandar Boljevic, Jordan Henderson e Rose, que levou o árbitro a admoestar com o cartão amarelo todos os jogadores envolvidos.



"É uma situação muito triste depois de uma grande vitória. Não creio que tenha sido ouvido apenas por duas ou três pessoas. Todo o banco ouviu", afirmou Sterling à BBC, assinalando que, se o "estádio tem capacidade para 15.000 espetadores" e "se os seus adeptos entoam cânticos racistas, todo o estádio deveria ser castigado, para que ninguém os possa ver".



Para além da acusação de comportamento racista dos adeptos, a seleção do Montenegro também enfrenta uma investigação pela utilização de engenhos pirotécnicos, arremesso de objetos, distúrbios entre os adeptos e bloqueio de escadas do estádio.



O caso contra a seleção montenegrina, quarta classificada no grupo A da qualificação para o Euro2020, será analisado pela Comissão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA em 16 de maio.