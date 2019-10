UEFA abre inquérito disciplinar por saudações militares dos jogadores turcos

A UEFA anunciou esta terça-feira a abertura de um inquérito disciplinar à Federação turca de futebol pelas saudações militares efetuadas pelos jogadores da sua seleção nos jogos com Albânia e França, suscetíveis de configurar "uma provocação política"."Foi nomeado um inspetor para iniciar as investigações e o correspondente inquérito disciplinar tendo em vista um potencial comportamento provocatório de natureza política dos jogadores da seleção turca nos jogos de qualificação para o Euro2020 contra a Albânia, em 11 de outubro de 2019, e contra a França, em 14 de outubro", informou a UEFA.Vários jogadores turcos fizeram a saudação militar após o golo de Kaan Ayhan que deu à Turquia o empate a um golo no Stade de France, em Paris, frente aos atuais campeões mundiais, gesto que levou a Federação francesa a exigir à UEFA uma punição à sua congénere turca.De resto, vários responsáveis políticos franceses tinham solicitado, através das redes sociais, o cancelamento da partida depois dos jogadores turcos terem feito gestos semelhantes na vitória de sexta-feira sobre a Albânia, em jogo do grupo H.De recordar que o presidente turco Recep Tayyip Erdogan lançara dias antes operações militares contra as forças curdas no nordeste da Síria, depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter retirado as suas tropas daquele país.No final do jogo, que decorreu sob apertadas medidas de segurança tendo em conta a oposição da França à ofensiva militar turca, o gesto ensaiado após o golo turco foi repetido pelos jogadores junto aos seus adeptos presentes no Stade de France.