UEFA abre procedimento disciplinar por invasão de campo em Old Trafford

Resultado do procedimento será conhecido em 22 de novembro.

Por Lusa | 22:08

A UEFA abriu um procedimento disciplinar contra o Manchester United depois de alguns adeptos terem invadido o relvado de Old Trafford, durante a partida de terça-feira do grupo H da Liga dos Campeões de futebol frente à Juventus.



Três adeptos, entre os quais um com uniforme do Manchester United, conseguiram entrar em campo enquanto decorria a partida, que os ingleses perderam por 1-0, um dos quais tentou aproximar-se de Cristiano Ronaldo, antigo jogador dos ´red devils´.



O resultado do procedimento será conhecido em 22 de novembro.



Em 19 de outubro, a UEFA multou o Manchester United em 15 mil euros e avisou o técnico português José Mourinho por a equipa ter chegado tarde ao jogo da Liga dos Campeões de futebol diante do Valência e atrasar o apito inicial.



A equipa inglesa chegou ao seu estádio 45 minutos antes da hora prevista para o encontro se iniciar, mas os regulamentos indicam que as equipas devem chegar com, pelo menos, 75 minutos de antecedência.



José Mourinho culpou a polícia pelo atraso do autocarro, dizendo que se recusaram a providenciar uma escolta policial desde o hotel em que a equipa estava instalada até Old Trafford.