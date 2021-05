Uefa abre processo disciplinar contra três clubes por crianção da Superliga europeia

A UEFA abriu um processo disciplinar contra o Real Madrid, Barcelona e Juventus por causa das suas tentativas de lançar a Super Liga Europeia, afirmou esta terça-feira o órgão que tutela o futebol europeu.Os clubes são os únicos três dos 12 originais a serem alvos de processo por não se terem distanciado do projeto depois de muitas críticas."Após uma investigação conduzida pelos Inspetores de Ética e Disciplina da UEFA em ligação com o projeto da chamada 'Super League', foi aberto um processo disciplinar contra o Real Madrid, Barcelona e Juventus FC por uma potencial violação do quadro jurídico da UEFA", disse a UEFA.A Superliga europeia foi lançada com 12 clubes como membros fundadores, mas nove deles - Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, AC Milan, Inter de Milão e Atlético de Madrid - desistiram e chegaram a um acordo com a UEFA.