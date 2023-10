A UEFA anunciou esta terça-feira que o Euro2028 vai ser realizado no Reino Unido e na Irlanda, ao passo que o Euro2032 serão organizados pela Itália e Turquia.Belfast, Birmingham, Cardiff, Dublin, Glasgow, Liverpool, Londres, Manchester e Newcastle serão as cidades anfitriãs do Campeonato da Europa de 2028.Já para o Euro2032, são 20 os estádios que estão na corrida a receber os jogos de onde serão escolhidos 10, cinco em cada um dos países.