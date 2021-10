As "reservas" do auditor do FC Porto sobre a troca de jovens com o V. Guimarães pode afetar a decisão da UEFA em retirar o clube do fair play financeiro. Em causa a ida para o Berço de Francisco Ribeiro e Rafael Pereira, com Romain Correia e João Mendes a chegarem ao Dragão. Com este negócio, o FC Porto conseguiu uma mais-valia de 14,1 M € que inscreveu no Relatório e Contas de 2020/21.