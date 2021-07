A UEFA atribuiu, esta quinta-feira, o melhor golo do ano a Mehdi Taremi. Em causa está o golo de pontapé de bicicleta que o jogador do FC Porto fez ao Chelsea, na Liga dos Campeões.

O golo já tinha sido eleito o golo do ano da Liga dos Campeões e do FC Porto.

Mehdi Taremi's sensational bicycle kick has been voted https://t.co/sQezPQoaea Goal of the Season! @FCPorto | @MehdiTaremi9 | #GoalOfTheSeason pic.twitter.com/sH6Xfn6uuC