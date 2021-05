UEFA coloca bilhetes à venda para a fase decisiva do Euro Sub-21

Os jogos da ronda eliminatória do Campeonato da Europa de sub-21, no qual estará a seleção portuguesa da categoria, vão receber público em estádios da Hungria e Eslovénia e já têm bilhetes à venda, anunciou a UEFA, esta sexta-feira.

"Na sequência de decisões tomadas pelas autoridades competentes para permitir o acesso de espetadores à ronda eliminatória da fase final do Campeonato da Europa de Sub-21 de 2021, foi iniciada a venda de bilhetes para os restantes encontros da competição", lê-se em comunicado publicado no sítio oficial do organismo na Internet.

Ao invés dos 24 jogos da fase de grupos disputados à porta fechada, entre 24 e 31 de março, em quatro estádios húngaros e quatro eslovenos, devido à pandemia de Covid-19, o torneio de seleções de 'esperanças' será reatado sem bancadas vazias.

"Os adeptos provenientes do estrangeiro terão que cumprir as restrições e requisitos de entrada na fronteira em vigor no momento da fase final, uma vez que nenhuma isenção será concedida aos portadores de bilhete. O acesso ao estádio será concedido de acordo com a legislação local aplicável e pode incluir a necessidade de comprovativo de vacinação ou de teste com resultado negativo ao novo coronavírus", explicou a UEFA.

A entidade reguladora do futebol europeu ainda não especificou se haverá limite de assistência nos recintos de Ljubljana e Maribor, na Eslovénia, e de Budapeste e Székesfehérvár, na Hungria, os quatro escolhidos para a fase decisiva do Euro sub-21.

Budapeste é mesmo a única cidade-sede do Euro2020 que prevê ter lotações esgotadas na Puskás Arena, onde pode defrontar Portugal diante de 61.000 espetadores, em 15 de junho, na abertura do Grupo F, e assistir à reedição da final de 2016, entre a formação orientada por Fernando Santos e a campeã mundial França, oito dias depois.

Líder do Grupo D, com nove pontos, resultantes de um 'pleno' de vitórias sobre Croácia (1-0), Inglaterra (2-0) e Suíça (3-0), a seleção portuguesa de sub-21 regressa ao Estádio Stozice, em Ljubljana, para defrontar a Itália em 31 de maio, às 21:00 (20:00 em Lisboa).

"Os bilhetes serão vendidos por ordem de chegada. Como é habitual, os adeptos e o público em geral receberão a maioria dos ingressos", concluiu a UEFA, que comercializa no seu portal a partir desta sexta-feira ingressos de cinco e de sete euros para o Portugal-Itália.

O vencedor desse jogo dos quartos de final vai medir forças com Espanha ou Croácia em 03 de junho, às 18:00 (17:00 em Lisboa), no Estádio Ljudski vrt, em Maribor, sendo que a final está prevista para 06 de junho, de novo em Ljubljana, às 21:00 (20:00 em Lisboa).

Portugal é tido como um país epidemiologicamente seguro pela Eslovénia e está fora da lista vermelha de países e regiões da União Europeia e Espaço Schengen, que aplica restrições nas fronteiras aos viajantes que deles provenham ou para lá tencionem viajar.

Finalista vencida em 1994 e 2015 e ausente da edição de 2019, Portugal procura um inédito título à oitava presença na fase final de um Europeu de sub-21, que integra pela primeira vez 16 equipas e tem decorrido na Hungria e Eslovénia num formato desfasado, devido ao adiamento para este ano do Euro2020 por culpa da pandemia de Covid-19.