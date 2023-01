A integração de Gonçalo Inácio pela UEFA na lista dos jogadores “com elevado potencial para se afirmarem no futebol europeu em 2023” vem dar um impulso à carreira do central do Sporting. Aos 21 anos, o defesa formado na Academia de Alcochete, onde chegou com onze anos proveniente das escolinhas do Almada, recebe um ‘carimbo’ que o cataloga como um dos jovens centrais mais cobiçados do futebol europeu.









