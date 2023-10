UEFA confirma que Bélgica-Suécia não vai ser retomado após ataque em Bruxelas

A UEFA anunciou, esta quinta-feira, que o Bélgica-Suécia, a contar para o apuramento do Euro 2024, não vai ser retomado, depois de ter sido interrompido devido a um atentado que fez dois mortos, esta terça-feira, em Bruxelas.O organismo que tutela o futebol europeu informou, através de uma publicação no X (antigo Twitter) que o jogo foi "abandonado" e o resultado 1-1 confirmado como final.A decisão não afeta nenhuma das seleções, uma vez que a Bélgica já estava qualificada para o Euro 2024, com 16 pontos, e os suecos já estavam matematicamente eliminados, com 6 pontos.