UEFA exige planos de regresso das provas até dia 25 de maio

A UEFA definiu 25 de maio como data limite para as federações nacionais fazerem chegar aos seus escritórios os respetivos planos de retoma das competições.

Aleksander Ceferin, presidente do organismo que superintende o futebol europeu, dirigiu-se às suas 55 afiliadas através de um mensagem ontem tornada pública. "As federações nacionais ou ligas devem estar em condições de comunicar à UEFA, em 25 de maio de 2020, o plano de reinício das competições internas, incluindo a data de reinício e o modelo competitivo".

Mais adiante, na mesma mensagem, Ceferin dá conta de outra determinação, que tem a ver com a indicação dos clubes que na próxima época vão ter acesso às competições europeias, em caso de ligas dadas como terminadas antes do final previsto (como já aconteceu na Holanda e esta terça-feira mesmo em França- ver peça anexa).



"Na eventualidade de a competição interna ser prematuramente dada como concluída por motivos legítimos, a UEFA vai exigir, até 25 de maio de 2020, as circunstâncias especiais que justificam este fim prematuro e escolher os clubes para as competições da UEFA de clubes, com base no mérito desportivo nas competições nacionais de 2019/20", diz o presidente do organismo.



Cuspidelas punidas com amarelos

Michel D’Hooghe, presidente do Comité Médico da FIFA (organismo que superintende o futebol mundial), defende a punição de jogadores que cuspam nos relvados. "É uma prática comum no futebol e pouco higiénica. Por isso, quando o futebol voltar, penso que deveríamos evitá-la ao máximo. Talvez com a amostragem de cartões amarelos. Cuspir, além de não ser higiénico, é uma boa maneira de espalhar o vírus. É mais uma razão para termos muito cuidado antes de a bola voltar a rolar", disse o clínico, que defende que os jogos de futebol só devem ser retomados em setembro: "É preciso ter mais paciência".





