UEFA fecha bancada do estádio do PSG por incidentes com o Real Madrid

Clube francês foi ainda castigado com uma multa de 43 mil euros pelos incidentes.

19:42

A UEFA ordenou esta quinta-feira o enceramento da bancada norte do estádio do Paris Saint-Germain no próximo jogo europeu em casa, pelos incidentes ocorridos na receção ao Real Madrid, para a Liga dos Campeões de futebol.



A Comissão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA castigou ainda o clube francês com uma multa de 43 mil euros pelos incidentes, que levaram a que o jogo com o Real Madrid fosse interrompido por duas vezes, aos 48 e 66 minutos.



Em causa esteve o uso de artefactos pirotécnicos durante o jogo com o Real Madrid, em 06 de março, utilização de um ponteiro lazer desde a arquibancada para o relvado e bloqueio de algumas escadas do estádio Parque dos Príncipes, em Paris, casa do PSG.



A Comissão Disciplinar da UEFA anunciou também ter fechado, sem qualquer penalização, o procedimento aberto ao Paris Saint-Germain por alegada falta de segurança no seu estádio.



A UEFA decidiu ainda proibir os franceses do Marselha de vender ingressos para os próximos dois jogos das competições da UEFA fora de casa, por distúrbios e arremesso de engenhos pirotécnicos no jogo com os espanhóis do Athletic Bilbau.



A proibição de vender ingressos para o segundo jogo das competições da UEFA, como equipa visitante, é suspensa por um período probatório de dois anos.



Isto significa que o Marselha não poderá vender bilhetes aos seus adeptos para o próximo jogo dos quartos de final da Liga Europa frente ao RB Leipzig, em 05 de abril, na Alemanha.



Além disso, a equipa da casa fica livre da obrigação de reservar pelo menos 5 por cento do total da capacidade do seu estádio (aprovada pela UEFA), destinada aos adeptos visitantes.



A Comissão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA decidiu ainda multar o Marselha em 30 mil euros.