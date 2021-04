UEFA levanta limitação de número de adeptos nos estádios

A UEFA anunciou esta quarta-feira que os jogos com presença de adeptos deixam de estar sujeitos a lotação máxima de 30% da capacidade dos estádios, como o organismo havia definido em outubro do ano passado . Ainda assim, os adeptos das equipas visitantes vão continuar a não poder assistir aos jogos das competições de clubes da UEFA (Liga dos Campeões e Liga Europa) até ao final da época."Atendendo ao facto de cada uma das 55 federações membros da UEFA enfrentar uma situação diferente no que diz respeito ao combate à pandemia, esse limite já não é necessário e a decisão sobre o número de espectadores permitidos deve ser da exclusiva responsabilidade das autoridades locais/nacionais competentes", refere o organismo, no seu site oficial.