UEFA pede aos governos para garantirem condições para realização do Euro 2020

A UEFA está a pedir aos governos de todo o continente Europeu que garantam as condições necessárias para a realização do Euro 2020 daqui a três meses, apesar da evolução da epidemia de coronavírus.A entidade acredita que uma cidade pode receber os jogos do Euro 2020 se tiver uma infra-estrutura médica para tratar pacientes com coronavírus e ainda oferecer as instalações para lidar com as dezenas de milhares de adeptos.O Euro 2020 vai realizar-se em 12 estádios de 12 países o que oferece flexibilidade para a realização de jogos adicionais numa cidade caso seja impossível a realização numa outra devido ao Covid-19.A UEFA garantiu ainda que não recebeu qualquer pedido para mudar as datas ou cancelar o torneio.