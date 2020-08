UEFA vai permitir adeptos na Supertaça Europeia de Budapeste

A UEFA anunciou esta terça-feira que vai testar o regresso dos espetadores aos estádios de futebol na Supertaça Europeia de Budapeste, limitando a lotação a 30% da capacidade do estádio, enquanto mantém as portas fechadas para os restantes encontros internacionais.

"Enquanto tem sido importante mostrar que o futebol pode prosseguir mesmo em tempos difíceis, sem adeptos, a modalidade perdeu parte da sua essência. Esperamos utilizar a Supertaça Europeia, em Budapeste, como um teste que possa permitir o regresso gradual dos adeptos aos nossos jogos", disse presidente da UEFA, Aleksander Ceferin.

O desafio que vai opor o Bayern de Munique, campeão da Europa, ao Sevilha, vencedor da Liga Europa, está marcado para 24 de setembro, será o primeiro com público desde o início da pandemia no Continente e vai servir para ser estudado o impacto dos espetadores no Protocolo Regresso a Jogo da UEFA.