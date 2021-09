Ugarte foi o reforço mais caro do Sporting para esta temporada, mas não tem sido utilizado. São 6,5 milhões de euros parados no banco, pois o médio uruguaio soma apenas 1 minuto nos leões.Uma utilização escassa (não joga desde a visita ao Sp. Braga, a 14 de agosto) que contrasta com a de outros reforços do consulado de Rúben Amorim, como Pote, Nuno Santos, Feddal ou Paulinho, que pegaram de estaca.