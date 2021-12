O potencial evidenciado por Ugarte abre a porta da saída a Palhinha. A exibição do médio no dérbi frente ao Benfica reforçou a convicção dos responsáveis leoninos de que o uruguaio tem todas as condições para assegurar a sucessão do habitual titular.Os 9,6 milhões de euros do apuramento já assegurado para os oitavos de final permitem ao Sporting resistir à cobiça pelos seus principais craques no mercado de inverno.