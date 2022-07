Ugarte agravou a lesão lombar contraída numa folga antes do jogo com o Sevilha, em Alvalade, e deverá treinar condicionado até à partida com o Sp. Braga, que marca o arranque do campeonato (dia 7 de agosto, às 18h00).



Segundo o CM apurou, o médio uruguaio deu um jeito às costas num movimento brusco durante a folga, mas não fez caso.









