Manuel Ugarte está em risco para o jogo do próximo sábado (em Alvalade, frente ao Santa Clara), que marca o regresso do Sporting à competição após a paragem da Liga, devido aos compromissos das seleções. O médio de 21 anos foi titular no particular da seleção do Uruguai frente à Coreia do Sul, realizado em Seul (vitória dos sul-americanos por 2-1), mas foi forçado a sair ao intervalo devido a uma lesão num dedo.









Ver comentários