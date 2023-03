O departamento médico do Sporting está a criar uma proteção para o polegar de Ugarte, de forma a que o médio leonino possa defrontar este sábado (20h30, Sport TV 1) o Santa Clara, apurou o Correio da Manhã.



O médio lesionou-se ao serviço da seleção do Uruguai na partida com a Coreia do Sul (triunfo por 2-1 com um golo de Coates), sendo substituído ao intervalo devido a queixas num polegar.









