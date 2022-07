Nota média no último teste da pré-época. O Sporting empatou com o Wolverhampton e mostrou, a uma semana do arranque da Liga, que Rúben Amorim ainda tem algum trabalho por fazer, no sentido de dotar a equipa de armas mais eficazes e que possam fazer outro tipo de estragos nos adversários. Os princípios básicos já lá estão: futebol apoiado, boa consistência, jogadores muito juntos e em apoio constante, erro mínimo.









