“Um benfiquista abalroou-me por traz e fraturou-me o nariz”: Pinto da Costa sobre acidente

“Tive um acidente de automóvel, um benfiquista abalroou-me por trás. É verdade. Abalroou-me por trás, fraturou-me o nariz, deu cabo do meu carro e não pude estar presente em Santo André com imensa pena”, disse este sábado Pinto da Costa no encontro das casas do FC Porto que decorreu no Dragão, com um discurso bem-disposto que arrancou sorrisos da plateia.O líder portista revelou ainda que é um prazer visitar as casas do clube: “Faz-me bem ir às casas do FC Porto, faz-me bem sentir o que é o FC Porto por esse País fora e aprendo sempre com todos vós o que é amar o clube. Todos nós teremos um fim, mas o FC Porto será eterno.”