Um detido e um ferido em agressões entre adeptos durante o jogo Sp. Braga e Famalicão

Um golo do avançado espanhol Óscar Aranda, em tempo de descontos, permitiu esta sexta-feira ao Famalicão vencer em casa do Sporting de Braga por 2-1, no jogo inaugural da edição 2023/24 da I Liga portuguesa de futebol.

Um homem foi detido e uma mulher ficou ferida após uma cena de pancadaria entre adeptos durante o jogo inaugural da I liga de futebol, entre o Sp. Braga e o Famalicão. Segundo o Jornal de Notícias, alguns adeptos envolveram-se em agressões físicas nos minutos finais do jogo e a primeira intervenção da PSP não foi suficiente para conter os confrontos, tendo sido necessário chamar a Polícia de Intervenção.O caso aconteceu perto do banco de suplentes do Braga e foi possível ver uma troca de socos entre adeptos, com uma mulher a ter de ser retirada de maca do Estádio Municipal de Braga.