“Um dia vamos perder”, admite Rúben Amorim

Todos os treinadores vivem de resultados e todos vão passar por bons e maus momentos. É uma questão de ‘quando?’. Eu sei que um dia vamos perder e estou preparado, mas faço tudo para o evitar. A minha forma de trabalhar é sempre a mesma: vai acontecer um dia, mas não será esta semana", disse ontem Rúben Amorim na antevisão do jogo de hoje (19h15) com o Belenenses SAD.O técnico leonino elogiou o adversário de hoje, admitindo que tem "um sistema idêntico". "Nós procuramos continuar a crescer e a ter mais consistência, até porque a nossa exibição com o Tondela não foi tão boa como se diz, da mesma maneira que a com o P. Ferreira não foi tão má. Queremos ver muita intensidade, muita vontade de ter a bola, ser muito dominadores. Temos de assumir isso, porque somos o Sporting", explicou.Já sobre o despedida de Mathieu após a grave lesão contraída quarta-feira defendeu: "Teve um azar que antecipou a sua decisão. Foi um dia emotivo para a equipa. Estamos disponíveis para o ajudar no que for possível. Agradecemos tudo o que ele nos deu".O jovem avançado Tiago Tomás renovou ontem contrato com o Sporting até junho de 2025, ficando blindado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. "Vou continuar a trabalhar todos os dias, como sempre fiz desde pequeno", disse, congratulando-se com a aposta de Rúben Amorim na formação. Os leões contrataram ainda o central Guilherme Silva, de 14 anos, ao Oeiras.