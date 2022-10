Confirma-se o pior cenário: Diogo Jota, avançado do Liverpool e da seleção nacional, falha o Mundial de futebol (20/11 a 18/12) por lesão, contraída no passado domingo, em jogo com o Manchester City, na Liga inglesa.“Depois de uma noite tão boa em Anfield [o Liverpool ganhou por 1-0), a minha acabou da pior maneira. No último minuto, um dos meus sonhos caiu por terra. Agora, serei mais um adepto a apoiar do lado de fora, o clube e o País, e a lutar para regressar o mais rápido possível”, escreveu o jogador de 25 anos nas redes sociais.