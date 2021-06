"Um dos momentos mais difíceis da minha vida...": Sergio Ramos em lágrimas no adeus ao Real Madrid

Sergio Ramos não escondeu a emoção esta quinta-feira no adeus ao Real Madrid."Chegou o momento, um dos mais difíceis da minha vida, chegou o momento de me despedir do Real Madrid. Cheguei pela mão do meu pai...", começou por dizer antes de começar a chorar numa cerimónia que decorreu no estádio dos merengues."É inevitável ficar emocionado. Gostaria de me despedir no nosso estádio, no Santiago Bernabéu. Vou levar-vos para sempre no meu coração. Uma etapa maravilhosa, única na minha vida, que abre um palco de esperança. Quero mostrar o meu melhor nível por muitos mais anos e adicionar mais títulos à minha carreira. Muito obrigado a todos. Mais do que um adeus, isto é um até mais tarde, porque irei voltar", rematou o espanhol.