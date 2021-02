A derrota da Juventus frente ao FC Porto, na primeira-mão dos oitavos-de-final da Champions não podia deixar de fazer capa nos principais jornais desportivos italianos. A ‘surpresa’ da vitória dos pupilos de Sérgio Conceição no Dragão é destacada, ao mesmo tempo que, na análises ao jogo feitas pela imprensa, Cristiano Ronaldo, o "talismã" da Juve, é apontado como um dos piores jogadores em campo e duramente criticado por se ter mostrado "apagado" e pouco presente na partida.

O Gazetta dello Sport atribui ao internacional português 4,5 pontos (em 10) e diz que só não foi pior que Bentancur. Destaca que CR7 "quase parece querer imitar Messi" e que esteve "sempre parado e sem ideias".

A mesma nota deu-lhe o Corriere dello Sport, mas arrasou o craque português, que é chamado de "fantasma". "As câmaras focam-no depois do Porto fazer o 2-0 e ele levanta o dedo indicador da mão direita, como que a dizer: ‘só passou um minuto’. Ele passou 94 minutos sem fazer nada, absolutamente nada. Perdido no seu próprio país, erra em tudo quando a Juve mais precisava do seu goleador", lê-se na crítica a Ronaldo.

Já o Tuttosport diz que CR7 esteve, durante todo o jogo, "à sombra", ainda assim atribuindo-lhe 5 pontos: "Procurou poucas oportunidades, não foi o CR7 verdadeiro".