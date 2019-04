Equipa italiana defronta o Ajax nos quartos de final da Liga dos Campeões.

20:55

A Juventus defronta esta noite o Ajax nos quartos de final da Liga dos Campeões, e ao intervalo já vence a equipa holandesa devido a um golo de Cristiano Ronaldo.No entanto, o 'melhor do mundo' não brilhou sozinho na jogada que deu golo. O madeirense contou com a ajuda do também português e jogador da equipa italiana, João Cancelo.