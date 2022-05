Um golo basta para Portimonense vencer em jogo morno

O Marítimo recebeu este sábado o Portimonense e perdeu com um golo solitário de Ewerton, num jogo equilibrado entre equipas já com a manutenção garantida. Pontos de interesse só depois da passagem da meia hora, marcados por Joel Tagueu e Wellington Jr. Shoya Nakajima ainda atirou a bola à trave da baliza de Miguel Silva mas o marcador não se alterou.Na segunda metade, o equilíbrio acabou por ser a nota dominante. Muita luta a meio-campo mas ‘oportunidades que é bom nem vê-las’. Acabou por ser Joel Tagueu, isolado, a permitir a defesa da tarde a Kosuke. O lance serviu de mote e os lances de perigo lá surgiram no jogo. Ewerton, perto do final, garantiu o triunfo para os algarvios.