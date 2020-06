"Um penálti que roça o escândalo": Espanhóis criticam lance entre Pepe e Diogo Gonçalves

O lance entre Pepe e Diogo Gonçalves, aos 31 minutos do Famalicão-FC Porto, chegou rapidamente a Espanha. O jornal ‘As’ publicou o vídeo do momento com o seguinte título:"O que vão ver de Pepe é o extremo máximo do teatro e da malandrice: um penálti que roça o escândalo".O jornal espanhol considera ainda que o "central do FC Porto protagonizou um momento de comprometimento e reagiu travando dissimuladamente Diogo Gonçalves".