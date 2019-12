Uma boa entrada e até para o ano: assim foi a qualificação do FC Porto na Taça da Liga

Em 26 minutos, o FC Porto já estava a ganhar 0-3 e, assim, torna-se tudo mais fácil. Tiquinho Soares abriu o caminho até Braga com duas cabeçadas certeiras e um penálti sofrido que Marega só marcou à segunda. O baixar do ritmo e dois erros defensivos estragaram um pouco o passeio do Dragão, mas uma boa entrada permitiu o fim de ano em jeito de festa, com apuramento para a final four da Taça da Liga.Sérgio Conceição aproveitou o lanço dos últimos jogos e manteve o desenho em 4x2x3x1, com Nakajima como peça central e fundamental numa engrenagem cada vez mais bem oleada. A primeira parte é um atropelo total dos azuis-e-brancos. Logo aos 8’, a combinação de Saravia e Corona abriu o cofre, com o mexicano a encontrar Soares, à Jardel, a ganhar o duelo ao ‘baixinho’ lateral do Desp. Chaves. 0-1.E se Super Mário marcou, pelo FC Porto, seis golos ao Chaves, Tiquinho superava aí o registo do compatriota: era o sétimo de Soares aos flavienses e rapidamente chegaria o oitavo: assistência de Nakajima e mais uma cabeçada lá para dentro. 0-2.O avançado não dava tréguas aos transmontanos e sofreu o penálti que Marega foi chamado a converter. Os 11 metros têm sido uma maldição para o FC Porto nas taças e Igor até defendeu o remate, mas a bola foi parar à cabeça do maliano. 0-3, em pouco mais de 25 minutos.Até ao intervalo, nota para a defesa fantástica de Diogo Costa - tem tudo para fazer história nos dragões. Aliás, poderia mesmo vir a ser o guarda-redes com mais tempo sem sofrer depois da estreia, só que o baixar do ritmo e dois erros de Marcano estragaram o recorde do miúdo - fica em segundo, com 619’, atrás dos 686’ de Hilário.Platiny e André Luís marcaram para os da casa, com o resultado sempre controlado pelos portistas - pelo meio, Díaz faturou a passe do adolescente Fábio Silva. E assim ganhou o Dragão, para lá do Marão."Tínhamos de encarar este jogo de uma forma séria. Olhar para ele como uma final, porque para estarmos na final four tínhamos de ultrapassar este obstáculo", disse Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a vitória (4-2) no terreno do Desp. Chaves.O técnico portista, ainda assim, mostrou alguma insatisfação por erros individuais: "Fizemos uma 1ª parte muito boa. Na 2ª, os jogadores sentiram que as coisas estavam resolvidas e houve um ou outro erro individual. Fico algo chateado com esse tipo de situação, porque não há equipas fáceis e a qualquer momento podemos deixar fugir um jogo que estava controlado."Sobre o que o FC Porto terá de fazer para conquistar a Taça da Liga, Conceição foi perentório: "Temos de resolver as coisas nos 90 minutos e ser mais eficazes nos penáltis. Terminámos agora um ciclo de jogos muito exigente. Foi muito positivo, mas, o mínimo deslize, é fatal para uma equipa que aspira a ganhar todas as competições. Estamos em todas as frentes."Sérgio Conceição deu um emocionado abraço de vários segundos a Ricardo Nunes, guardião do Desp. Chaves, que está de regresso depois de ter travado uma luta contra um cancro. O atleta, de 37 anos e que passou no FC Porto, foi treinado por Conceição na Académica de Coimbra.Diogo Costa – Grande defesa aos 41’. Pouco podia fazer nos golos. Esteve 619’ sem sofrer golos na equipa A.Saravia – Merece mais oportunidades. Está no 1-0 e manteve-se concentrado.Mbemba – Um par de decisões mal tomadas, principalmente a falta que fez para amarelo desnecessário.Marcano – Borrou a pintura toda. Dois erros - o primeiro, então, é de amador - resultaram nos golos flavienses.Manafá – Continua irregular e extremamente rápido. Não comprometeu.Danilo – Um grande passe aos 13’ e três asneiras quase consecutivas que terminaram com um cartão amarelo. Saiu logo ao intervalo.S. Oliveira – Inicia o 0-1 e fez o ‘túnel’ do Marão (73’) que Otávio ia aproveitando para marcar. No 2-4, já chega tarde para fechar o miolo.Soares - Dois golos e um penálti sofrido em apenas 25’. Em Chaves, Tiquinho virou ‘Ticão’ e resolveu o encontro, mostrando-se novamente letal de cabeça. São dez golos na temporada.Corona – Décima assistência da época e mais umas fintas para mostrar aos netos. Quando exagerou, saiu.Marega – Mais à esquerda, marcou de penálti, mas só à segunda, de cabeça.Nakajima – Essencial neste sistema, esteve em todo o lado e quase sempre bem. Uma assistência para Soares.Otávio – Está cheio de força e ameaçou o golo aos 73’.Díaz – Eficaz no 1-4.Fábio Silva – Classe na assistência para Díaz.Shoya voltou a mostrar-se incansável e parece estar a melhorar de forma a cada jogo que é titular. É a chave de um sistema que agrada mais às vistas e tem dado resultado.Danilo voltou à titularidade, mas, no espaço de três minutos, fez três asneiras e viu um amarelo. Saiu ao intervalo. Marcano foi ‘amigo’ e esteve na origem dos golos flavienses.Soares é pisado no lance que dá o 0-3. Algumas decisões erróneas em termos disciplinares, mas nada que tivesse influência no resultado.