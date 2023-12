Uma ‘chicotada’ na Liga a cada duas jornadas

O espanhol Pablo Villar tornou-se esta segunda-feira no oitavo treinador a ser despedido da Liga ao deixar o Vizela após a 14.ª jornada, o que perfaz uma média de uma chicotada por cada duas jornadas.O afastamento de Pablo Villar, de 37 anos, surge dois dias depois do empate (1-1) com o Rio Ave, que manteve a equipa na 17.ª e penúltima posição da Liga, com apenas duas vitórias em 14 jogos.Mas é o V. Guimarães que é o rei das chicotadas, tendo trocado de treinador em três ocasiões. Moreno durou apenas uma jornada, caindo após a eliminação na qualificação para a Liga Conferência. João Aroso ainda fez o jogo seguinte como interino, até à entrada de Paulo Turra. Este viria a dar o lugar a Álvaro Pacheco, que tinha sido despedido do Estoril (6.ª) jornada. O D. Chaves também despediu José Gomes para contratar Moreno (5.ª ronda).Na 11.ª jornada, ainda que por motivos diferentes, caíram Filipe Martins (Casa Pia) e Daniel Ramos (Arouca). Petit também deixou o Boavista (13.ª jornada).