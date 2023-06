Uma imagem que diz tudo pic.twitter.com/xrzuDndQcB June 17, 2023

Lançado ao minuto 87 do Portugal-Bósnia, Otávio ouviu alguns assobios vindos das bancadas do Estádio da Luz. Com uma curta nota nas redes sociais, o FC Porto, clube que o internacional português representa desde 2014, deixou uma mensagem para os críticos: "Uma imagem que diz tudo", pode ler-se na legenda que acompanha uma fotografia do médio a tapar os ouvidos.