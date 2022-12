"Uma inspiração para tantos milhões": Cristiano Ronaldo reage à morte de Pelé

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cristiano Ronaldo reagiu esta quinta-feira à morte do ex-jogador brasileiro Pelé. "Um mero adeus ao eterno rei Pelé nunca será o suficiente para expressar a dor que abraça neste momento todo o mundo do futebol", escreveu na rede social Instagram.A publicação, em que Ronaldo Surge acompanhado pelo antigo jogador, já alcançou mais de 4,5 milhões de gostos e 60 mil comentários.O jogador português relembrou ainda da amizade que tinha com Pelé. "O carinho que sempre demonstrou por mim foi recíproco em todos os momentos que partilhámos, mesmo à distância", salientou.Cristiano demonstrou o seu pesar para com a família do ex-futebolista e para o futebol brasileiro. Pelé morreu esta quinta-feira aos 82 anos vítima de cancro no cólon."Uma inspiração para tantos milhões, uma referência do ontem, de hoje, de sempre. Jamais será esquecido e a sua memória perdurará para sempre em cada um de nós, amantes de futebol. Descansa em paz, Rei Pelé"