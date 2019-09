Union Berlin estreou-se na Liga alemã e excedeu lotação do estádio com 'presença' de adeptos falecidos

An emotional evening for Union Berlin supporters, as past and present unite ? pic.twitter.com/WjukPci5qR — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 18, 2019

O Union Berlin estreou-se este domingo na primeira divisão da Liga de futebol alemã e a homenagem, arrepiante, dos milhares de adeptos que assistiram à partida está a emocionar o mundo.22 mil 467 adeptos foi o número registado pelo clube na estreia na primeira Liga. No entanto, o estádio tinha uma lotação máxima de 22 mil e 12 lugares.A razão da 'sobrelotação' deveu-se a uma homenagem aos adeptos que, por já terem morrido, não puderam concretizar o sonho de ver o clube jogar no patamar mais alto do futebol alemão.Centenas de adeptos ergueram cartazes com fotos a preto e branco de adeptos mortos.O Union Berlin, cuja história do clube está ligada à classe trabalhadora e ao combate ao autoritarismo, estreou-se frente ao Leipzig, único representante da antiga Alemanha Oriental, antes da chegada do próprio Union Berlin.Depois da pesada e sentida homenagem, os adeptos do Union Berlin iniciaram um protesto em silêncio que durou cerca de 15 minutos.Os apoiantes do Union quiseram deixar uma 'crítica' à forma como o adversário da partida, o Leipzig, chegou à primeira divisão. Graças ao patrocínio e investimento da Red Bull, o Leipzig conseguiu traçar uma subida rápida desde a quinta divisão até à Bundesliga em apenas sete anos, sendo nos dias de hoje uma das mais caras equipas da Liga.O resultado final acabou por ser o menos importante para o Union Berlin, o jogo terminou com 0-4 no marcador. Marcador esse à moda antiga, com um operador a trocar os números a partir de uma janela de cada vez que a bola fazia abanar as redes.