Matheus Uribe já informou a SAD do FC Porto que só aceita renovar contrato por um salário anual bruto a rondar os sete milhões de euros, ou seja, o dobro do que atualmente ganha, sabe o Mais Sport. O colombiano termina contrato com os dragões em junho e o processo de renovação está parado, já que a SAD não está disponível para ir ao encontro das pretensões do médio de 31 anos.









Ver comentários