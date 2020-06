Urnas já abriram para segundo dia de eleições no FC Porto

O segundo dia das eleições do FC Porto decorre este domingo no Dragão Arena. As urnas abriram às 10h00 e encerram às 19h00.São quatro as listas na competição por um lugar na direção do clube: a lista A, liderada por Pinto da Costa, a lista B, encabeçada por Nuno Lobo, a lista C, de José Fernando Rio, e a lista D, que se candidata apenas ao Conselho Superior, liderada por Miguel Brás da Cunha.Nuno Lobo e José Fernando Rio desafiaram o atual líder dos dragões, Pinto da Costa, a apresentar ideias para o futuro do FC Porto e nos últimos dias viu-se um Pinto da Costa mais interventivo do que em processos eleitorais anteriores.O primeiro candidato é o único dos quatro cabeças de lista que irá votar este domingo. O candidato pela lista B apenas exercerá o direito de voto esta manhã.Segundo dia é marcado novamente pelas longas filas no local.