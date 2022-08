V. Guimarães fora da Liga Conferência

O V. Guimarães venceu esta quarta-feira em casa o Hajduk Split (1-0), mas não conseguiu apurar-se para o play-off de acesso à Liga Conferência.A derrota (1-3) na primeira mão foi decisiva para o desfecho da eliminatória. Em Guimarães, a equipa minhota bem tentou inverter o resultado trazido da Croácia.Desde início, os vimaranenses foram em busca do golo, algo que acabou por acontecer aos cinco minutos. Anderson atirou colocado para o fundo da baliza.Os croatas equilibraram o jogo e o perigo rondou as duas balizas. Contudo, o destaque depois do 1-0 vai para os desacatos. Começaram na primeira parte, com Tiago Silva, que acabou por ser expulso no segundo tempo. No final, os elementos das duas equipas ainda se desentenderam. Depois dos distúrbios provocados na terça-feira pelos adeptos do Hajduk Split em Guimarães, também houve cadeiras arremessadas no D. Afonso Henriques.