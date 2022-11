A11ª jornada da Liga terminou esta segunda-feira à noite em Guimarães, com mais um jogo impróprio para cardíacos. O Vitória esteve a vencer por 3-0, mas ainda teve de sofrer nos minutos finais (3-2). Sai desta ronda no 5º lugar, em igualdade pontual com o Casa Pia (4º) e à frente do Sporting, que caiu para a 6ª posição.









Os vitorianos entraram a dominar, mas impondo um ritmo baixo. O jogo parecia necessitar de um momento de exceção, e foi o que aconteceu aos 21’, com o escocês Johnston a apontar um grande golo que colocou o Vitória em vantagem.

O segundo tempo começou com o Famalicão a criar perigo num remate de Kadile que mereceu uma defesa apertada de Bruno Varela. Respondeu o Vitória com o 2-0, aos 56’, num belo golo de Nelson da Luz, assistido por Zé Carlos. A tremenda eficácia da equipa de Moreno ganhou maiores contornos aos 65’, com o internacional angolano a bisar na sequência de mais uma excelente transição. Também aproveitando uma transição, o Famalicão reduziu por Alex Millán (75’), que relançou a partida aos 83’ com o 3-2. Logo a seguir, André André evitou o empate.