V. Guimarães goleia Desp. Chaves sem forçar o andamento

Vantagem de 3-0 ainda antes do intervalo.

Por Abel Sousa | 09:55

O V. Guimarães goleou este sábado o Chaves por 4-0, respondendo bem ao desaire sofrido - e à má exibição - na jornada anterior, nos Açores. Já os flavienses continuam em posição de descida.



O Vitória entrou praticamente em vantagem, quando, aos 4’, Wakaso marcou após assistência de Guedes. Aos 10’, a equipa de Luís Castro beneficiou de uma grande penalidade, por falta infantil de Luther Singh sobre Davidson, e Tozé aumentou para 2-0.



O Chaves tentou responder a este início complicado, mas revelou-se sempre macio no ataque e débil na defesa, sofrendo o 3-0 ainda antes do intervalo, num grande golo de Rochinha. O segundo tempo foi morno, com o Vitória a gerir tranquilamente o jogo perante um adversário sem soluções.



Um período que valeu sobretudo pela excelente jogada de que resultaria o 4-0, apontado por Guedes. Num jogo desbloqueado desde muito cedo, o V. Guimarães venceu de forma fácil e continua na luta pelo quinto lugar, que garante uma vaga nas competições europeias.



"Gostei de ver a equipa feliz com a exibição"

Luís Castro, treinador do V. Guimarães, mostrou-se satisfeito com o desempenho da equipa. "Foi uma boa exibição. Já conseguimos melhor, mas esta está no leque das boas exibições da época. Os números traduzem a diferença das equipas em campo", disse o técnico, acrescentando: "Gostei de ver a equipa feliz com a exibição, porque os jogadores têm sofrido um pouco quando não conseguem os objetivos".