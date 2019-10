V. Guimarães ofensivo em Inglaterra: "Vamos atacar a baliza do Arsenal"

Vamos jogar num palco apetecível frente a uma equipa forte, mas temos de pensar que podemos ter alguma esperança. É uma tarefa árdua, mas não há jogos perdidos ou ganhos antecipadamente.Vamos lutar pelo resultado, sendo competitivos, e atacar a baliza do Arsenal", prometeu esta quarta-feira Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães, na antevisão ao jogo desta quinta-feira (20h00) em casa do Arsenal, para a 3ª jornada da Liga Europa.Nem o facto de ter zero pontos ou de não ter marcado qualquer golo nos dois encontros anteriores da prova europeia assusta Ivo Vieira."O Vitória vai ser uma equipa com caráter, personalizada como tem sido até aqui na Liga Europa, onde nos dois jogos realizados teve um comportamento muito aceitável, apenas não conseguindo marcar golos. Jogará para ganhar", observou.A estratégia para ultrapassar o 5º classificado da Liga inglesa (15 pontos em 9 jornadas, a 10 pontos do líder Liverpool), que esta época ainda não perdeu em casa nenhum jogo oficial para todas as provas, está traçada. "A estratégia passa por desfrutar do jogo, fazendo-o com bola. Estamos cá para discutir um resultado que vale pontos, nem que seja o primeiro, no mínimo", salientou Ivo Vieira.O guardião Miguel Silva e o defesa Victor Garcia recuperaram de lesão e estão nos 18 convocados. Miguel Oliveira, Sacko, Bondarenko e Lucas Evangelista continuam lesionados.Vão a Londres 2500 adeptos vitorianos, a segunda maior falange de apoio no estrangeiro após Sevilha (3000), em 2005.