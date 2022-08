V. Guimarães vence e termina com nove em Chaves

De regresso ao principal escalão do futebol nacional, o D. Chaves perdeu este sábado em casa (0-1) com o V. Guimarães, que terminou o jogo com nove.Num estádio praticamente lotado, a partida foi frenética, mas as maiores emoções da 1ª parte estiveram apenas reservadas para os últimos minutos. Aos 44’ João Mendes marcou para o Chaves, mas o golo viria a ser anulado por fora de jogo de João Correia, que condicionou a intervenção de Varela. Já em compensações, na finalização de uma bela jogada com assistência de Jota Silva, o Vitória marcou por André Silva.A 2ª parte abriu com João Mendes a ficar perto do empate e logo a seguir Varela negou o golo a João Teixeira. Aos 61’ respondeu o Vitória com Rúben Lameiras a atirar ao poste.O jogo estava aberto, mas aos 82’ a equipa vitoriana ficou reduzida a 10 por expulsão de Alfa Semedo e já em compensações Matheus Índio também viu o segundo amarelo, mas os vitorianos foram implacáveis a defender a vantagem adquirida e justificaram o triunfo.