Excelente jogo este sábado à noite na Mata Real, com o V. Guimarães a vencer (2-1) o P. Ferreira depois de uma 2ª parte brilhante.









O Vitória entrou a dominar e aos 8’ Rafa Soares obrigou André Ferreira a uma defesa apertada. Respondeu o Paços à passagem do quarto de hora, com Deni Jr. a marcar, mas João Pinheiro descortinou uma falta no lance. Por esta altura, já o jogo estava equilibrado e, aos 34’, a equipa pacense marcou mesmo a valer, de novo por Deni Jr., na sequência de um canto. Só em tempo de compensações o Vitória esteve perto do empate: Borevkovic cabeceou a bola a rasar o poste.

No 2º tempo, a equipa de Pepa tomou conta do jogo, foi acumulando ocasiões de golo e aos 70’ chegou justamente ao empate, com Estupiñán a marcar num belo remate de pé esquerdo. Logo a seguir, André Ferreira negou o golo a Rafa Soares. Aos 90’ chegou a remontada, por Bruno Duarte, assistido por Edwards.