V. Setúbal empata com V. Guimarães em jogo repartido

Em duelo de Vitórias… deu empate (1-1). O emblema de Guimarães colocou-se em vantagem no marcador, aos 50’, por André Pereira, mas o conjunto de Setúbal, na partida que marcou a estreia do treinador espanhol Julio Velázquez pelos sadinos em jogos do campeonato, repôs a igualdade com um golo do franco-argelino Ghilas, aos 62’.O desfecho reflete o equilíbrio que houve no jogo em que Edwards e Ghilas, aos 13 e 37’, respetivamente, desperdiçaram ocasiões soberanas para marcar no primeiro tempo.O intervalo fez bem a ambos os conjuntos, uma vez que ambos conseguiram chegar com êxito às balizas adversárias.Nota para a titularidade de Nuno Pinto, lateral que voltou a atuar os 90 minutos na I Liga quase um ano depois de ter jogado a última vez devido à batalha que travou contra um linfoma. Quarta-feira, na Taça da Liga, V. Setúbal e V. Guimarães reencontram-se no Bonfim.