A contestação de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, ao trabalho do árbitro Luís Godinho na Supertaça, em que os dragões perderam (0-2) com o Benfica , não se ficou pelo relvado. Segundo o relatório do árbitro alentejano, a queteve acesso, o técnico dos dragões repetiu no túnel de acesso aos balneários do Municipal de Aveiro todos os insultos que originaram a sua expulsão.Pode ler as observações do relatório de Luís Godinho no Record